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«Я не хочу упустить эту возможность». Капитан «ПСЖ» Маркиньос — о финале ЛЧ с «Интером»

«Я не хочу упустить эту возможность». Капитан «ПСЖ» Маркиньос — о финале ЛЧ с «Интером»
Маркиньос
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Защитник и капитан французского «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с итальянским «Интером». Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я действительно люблю эту команду. Мне нравится, что мы делаем друг для друга. Для меня большая честь быть частью этой команды. Нас ждёт отличный матч. У нас своя философия игры, а у «Интера» – своя. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы ситуация сложилась в нашу пользу.

Я не хочу упустить эту возможность. Мы надеемся насладиться этим моментом, ведь так сложно пробиться в финал этого турнира. Теперь всё зависит от нас: мы должны выполнить свою работу, выиграть трофей и привезти его в Париж для наших болельщиков, для наших семей», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.

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