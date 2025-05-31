«Я не хочу упустить эту возможность». Капитан «ПСЖ» Маркиньос — о финале ЛЧ с «Интером»

Защитник и капитан французского «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с итальянским «Интером». Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.

«Я действительно люблю эту команду. Мне нравится, что мы делаем друг для друга. Для меня большая честь быть частью этой команды. Нас ждёт отличный матч. У нас своя философия игры, а у «Интера» – своя. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы ситуация сложилась в нашу пользу.

Я не хочу упустить эту возможность. Мы надеемся насладиться этим моментом, ведь так сложно пробиться в финал этого турнира. Теперь всё зависит от нас: мы должны выполнить свою работу, выиграть трофей и привезти его в Париж для наших болельщиков, для наших семей», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.