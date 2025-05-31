«Зенит» объявил об уходе Дмитрия Чистякова из клуба

«Зенит» в своём телеграм-канале объявил об уходе из клуба центрального защитника Дмитрия Чистякова.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Дмитрия Чистякова за преданность сине-бело-голубым цветам и вклад в наши общие победы!» — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Контракт 31-летнего футболиста был рассчитан до лета 2025 года.

Чистяков является воспитанником «Зенита». В составе сине-бело-голубых принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. С санкт-петербургским клубом Чистяков стал четырёхкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.

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