Юрий Сёмин — о будущем Сафонова в «ПСЖ»: Матвею ещё до звёзд далеко, нужно работать

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен». В субботу, 31 мая, парижане сыграют с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

— Что дальше делать Матвею: высиживать, выжидать и пытаться выиграть конкуренцию у Доннаруммы или идти дальше?

— Высиживать ничего не надо, ему не дадут этого сделать. Он должен работать. Но от добра не надо искать добра. У него всё хорошо, его хорошо приняли в команде, ему дают определённое количество матчей. Но Доннарумма сильней. Как можно поменять Доннарумму? Но ведь Матвею дают шансы хорошие. И сейчас в современном футболе никто не играет 100% матчей. Играют 80%, звёзды! Но Матвею ещё до звёзд далеко, — сказал Сёмин в эфире «Оkkо Спорт».