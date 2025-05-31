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Мостовой: в финале ЛЧ буду болеть за футбол, ведь «Барселона» уже вылетела

Мостовой: в финале ЛЧ буду болеть за футбол, ведь «Барселона» уже вылетела
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой ответил, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов, где встретятся «ПСЖ» и «Интер».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финале Лиги чемпионов буду за футбол! Та команда, за которую я болел в этом турнире, к сожалению, вылетела — это «Барселона». Поэтому буду просто наслаждаться финалом. Может, немного я буду на стороне Хвичи. Сафонов всё-таки в запасе, а там ещё человек 15 из разных стран.

Шансы сегодня 50 на 50. «ПСЖ» — куражная команда с индивидуальностями: Дембеле, Баркола, Хвича. «Интер» — уже матёрая, затвердевшая команда. Многим уже за 30. Это опыт и такой комок, который трудно растворить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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