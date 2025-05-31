«Аль-Наср» намерен подписать двух игроков, чтобы сохранить Роналду в клубе — Романо

«Аль-Наср» хочет подписать нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса и защитника «Фейеноорда» Давида Ганцко с целью убедить капитана и форварда Криштиану Роналду остаться в клубе. Об этом сообщает Al Nassr Zone со ссылкой на авторитетного журналиста Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Подчёркивается, что саудовский клуб готов приложить все усилия, чтобы не допустить ухода 40-летнего футболиста, чьё трудовое соглашение заканчивается грядущим летом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Роналду может быть арендован саудовским «Аль-Хилялем» на лето, чтобы принять участие в клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня.

На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду: