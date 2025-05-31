Генсек РФС Митрофанов высказался о возможном увеличении количества команд в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном увеличении количества клубов в Российской Премьер-Лиге. На данный момент в чемпионате России 16 команд.

«Проводил совещание с департаментом сборных команд, где тренеры сборных, в частности, высказывали просьбу, чтобы соревнования Первой и Второй лиг не проводились во время пауз сборных. Ведь если в первую сборную оттуда не вызывают, то в молодёжной сборной футболисты ФНЛ играют.

Мы как раз анализировали варианты календаря в других лигах. Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18-20 команд — это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

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