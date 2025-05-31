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Канчельскис: у «Интера» больше опыта, чем у «ПСЖ», — для некоторых это последний финал

Канчельскис: у «Интера» больше опыта, чем у «ПСЖ», — для некоторых это последний финал
Андрей Канчельскис
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не удастся посмотреть финал Лиги чемпионов, потому что моя команда играет сегодня. Точно не успею. Может, в автобусе получится. Думаю, что в финале победит «Интер». У них более опытная команда, в обороне они играют поинтереснее. Да и в атаке есть кому забивать — там сильный Лаутаро. Но в финалах важнее именно оборона — если не пропустить, уже легче. А там и забить, может, получится. Или пенальти, а это уже лотерея.

Поэтому маленькое преимущество у «Интера» есть. К тому же «ПСЖ» давно не играл в финалах, «Интер» — совсем недавно. И опыт. Для некоторых футболистов миланцев это может быть последний сезон в карьере и точно последний финал ЛЧ. Почему «Реал» всегда побеждает в финалах? Есть опыт», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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