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«Реал» заплатил Александер-Арнольду около € 20 млн в качестве подписного бонуса — MD

«Реал» заплатил Александер-Арнольду около € 20 млн в качестве подписного бонуса — MD
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Правый защитник Трент Александер-Арнольд получил подписной бонус в размере около € 20 млн при переходе в мадридский «Реал», о котором было объявлено в пятницу, 30 мая. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сливочные» выплатили данную солидную сумму, поскольку английский футболист перешёл в испанский гранд как свободный агент. Ранее «Реал» выплачивал € 20 млн в качестве подписного бонуса защитникам Антонио Рюдигеру и Давиду Алабе, которые также присоединились к «Королевскому клубу», будучи свободными агентами.

Трудовое соглашение Александер-Арнольда с «Реалом» рассчитано до конца июня 2031 года.

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