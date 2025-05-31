Черышев: Луис Энрике и штаб «ПСЖ» — мои близкие друзья, в финале ЛЧ буду поддерживать их

Известный российский специалист Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.

«Однозначно буду болеть за «ПСЖ»! Наш Сафонов, Хвича — клиент моего друга Мамуки — и Луис Энрике, он мой хороший друг! И весь его тренерский штаб — это мои близкие друзья, с которыми мы знакомы давно. Но о финале не общались. Встречаемся на продлениях лицензий и так далее. Раз в три года точно! Поэтому буду поддерживать их.

Давайте вернёмся к матчу «Тоттенхэма» с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. «МЮ» доминировал весь матч, но один момент у «шпор» — и гол. Потом сумели удержать это преимущество. Мы прекрасно понимаем, что итальянцы умеют играть финальную часть турниров. Вроде с «Барсой» пропустили много, но смогли забить и пройти в финал. Поддерживать буду «ПСЖ», но опыт на самых высоких стадиях турниров должен помочь «Интеру», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.