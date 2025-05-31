Александр Мостовой: победу Сафонова в ЛЧ нельзя будет сравнить с достижением Аленичева

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможной победе российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Интером». Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.

«Конечно, победу Сафонова в Лиге чемпионов нельзя будет сравнить с достижением Аленичева. Я много за свою карьеру видел людей, которые даже на поле не выходили, но считаются обладателями Лиги чемпионов. Третьи вратари, защитники всякие. В заявке больше 20 человек — кто-то не играет, а медаль всё равно получит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.