В РФС рассказали, почему сборная России не может играть на стадионе «Спартака»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России не может проводить матчи на домашнем стадионе московского «Спартака».

«Стадион «Спартака» не может принимать матчи сборной. У сборной есть обязательства перед спонсорами — мы, так же как футбольные клубы в рамках лицензирования, заключаем рекламные контракты для своего финансирования и берём обязательства перед спонсорами, в том числе в части предоставления им лож. Стадион «Спартака» продаёт ложи на все мероприятия, какие бы только ни проводились на нём, и не может предоставить нам ни одной ложи.

Что касается срока действия их договоров по ложам — это их вопрос. Мы их просили, чтобы они продавали ложи по-другому, но они не стали так делать. Мы бы с удовольствием использовали и стадион «Спартака» для матчей сборной», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Российская национальная команда не играет на домашнем стадионе красно-белых с сентября 2021 года. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Нигерией. Эта игра пройдёт на стадионе «Лужники». 10 июня сборная России встретится с Беларусью.

Как сборная России играет при Карпине: