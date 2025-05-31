Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС рассказали, почему сборная России не может играть на стадионе «Спартака»

В РФС рассказали, почему сборная России не может играть на стадионе «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России не может проводить матчи на домашнем стадионе московского «Спартака».

«Стадион «Спартака» не может принимать матчи сборной. У сборной есть обязательства перед спонсорами — мы, так же как футбольные клубы в рамках лицензирования, заключаем рекламные контракты для своего финансирования и берём обязательства перед спонсорами, в том числе в части предоставления им лож. Стадион «Спартака» продаёт ложи на все мероприятия, какие бы только ни проводились на нём, и не может предоставить нам ни одной ложи.

Что касается срока действия их договоров по ложам — это их вопрос. Мы их просили, чтобы они продавали ложи по-другому, но они не стали так делать. Мы бы с удовольствием использовали и стадион «Спартака» для матчей сборной», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Российская национальная команда не играет на домашнем стадионе красно-белых с сентября 2021 года. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Нигерией. Эта игра пройдёт на стадионе «Лужники». 10 июня сборная России встретится с Беларусью.

Материалы по теме
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android