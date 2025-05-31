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Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
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Эйфелева башня будет подсвечиваться после каждого гола «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Эйфелева башня будет подсвечиваться после каждого гола «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
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Сегодня, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Игра начнётся в 22:00 мск. Матч состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед финалом ЛЧ власти Парижа решили поддержать французскую команду и на Эйфелевой башне появилась надпись «Вперёд, Париж!» Также за некоторое время до дня финала ЛЧ мэрия Парижа объявила, что Эйфелева башня будет подсвечиваться при каждом голе «ПСЖ» во время этого матча.

Обладателем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 является мадридский «Реал», который в финальном матче обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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