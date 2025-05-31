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Кирилл Левников назначен главным судьёй на матч Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025

Кирилл Левников назначен главным судьёй на матч Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о назначении арбитров и инспектора на Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В качестве главного судьи матча выступит Кирилл Левников. Его ассистентами станут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретёшкин. Резервный судья — Алексей Сухой. Резервный ассистент — Рустам Мухтаров. Судья на VAR — Виталий Мешков, AVAR – Андрей Фисенко. Инспектор — Сергей Зуев.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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