Кирилл Левников назначен главным судьёй на матч Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о назначении арбитров и инспектора на Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В качестве главного судьи матча выступит Кирилл Левников. Его ассистентами станут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретёшкин. Резервный судья — Алексей Сухой. Резервный ассистент — Рустам Мухтаров. Судья на VAR — Виталий Мешков, AVAR – Андрей Фисенко. Инспектор — Сергей Зуев.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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