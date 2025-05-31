Стало известно будущее Леау и Эрнандеса в «Милане» после прихода Аллегри в клуб

Новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри считает нападающего Рафаэля Леау неприкосновенным игроком команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Аллегри хочет сделать португальского футболиста лидером «россонери», поскольку считает, что он способен сыграть решающую роль в успехе команды в Серии А. 57-летний тренер убеждён, что Леау может добиться прогресса при нём.

При этом с наибольшей вероятностью клуб покинет левый защитник Тео Эрнандес. Подчёркивается, что французский футболист не смог договориться с «Миланом» о зарплате по новому контракту. Эрнандес хочет зарабатывать € 8 млн в год, в то время как итальянский гранд готов предложить € 4 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: