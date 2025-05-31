Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно будущее Леау и Эрнандеса в «Милане» после прихода Аллегри в клуб

Стало известно будущее Леау и Эрнандеса в «Милане» после прихода Аллегри в клуб
Комментарии

Новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри считает нападающего Рафаэля Леау неприкосновенным игроком команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Аллегри хочет сделать португальского футболиста лидером «россонери», поскольку считает, что он способен сыграть решающую роль в успехе команды в Серии А. 57-летний тренер убеждён, что Леау может добиться прогресса при нём.

При этом с наибольшей вероятностью клуб покинет левый защитник Тео Эрнандес. Подчёркивается, что французский футболист не смог договориться с «Миланом» о зарплате по новому контракту. Эрнандес хочет зарабатывать € 8 млн в год, в то время как итальянский гранд готов предложить € 4 млн.

Материалы по теме
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android