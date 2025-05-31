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CIES: Мбаппе — форвард, наиболее влияющий на игру своей команды, Кейн — третий

CIES: Мбаппе — форвард, наиболее влияющий на игру своей команды, Кейн — третий
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Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе больше всех влиял на игру своей команды среди футболистов его позиции в минувшем сезоне в 60 сильнейших лигах мира. Об этом свидетельствует данные Международного центра спортивных исследований, который учитывал следующие показатели: игру в воздухе, защиту на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак. Значение индекса Мбаппе составило 92,3.

Топ-10 форвардов, наиболее повлиявших на игру команды в минувшем сезоне:

  1. Килиан Мбаппе («Реал») – 92,3.
  2. Виктор Дьёкереш («Спортинг») – 89,2.
  3. Гарри Кейн («Бавария») – 89.
  4. Маркус Тюрам («Интер») – 86,8.
  5. Уго Экитике («Айнтрахт») – 86,8.
  6. Хулиан Альварес («Атлетико») – 86,7.
  7. Лаутаро Мартинес («Интер») – 86,3.
  8. Матео Ретеги («Аталанта») – 85,8.
  9. Александер Исак («Ньюкасл») – 85,2.
  10. Ромелу Лукаку («Наполи») – 84,3 (аналогичный показатель у Антуана Гризманна из «Атлетико»).
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