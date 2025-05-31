CIES: Мбаппе — форвард, наиболее влияющий на игру своей команды, Кейн — третий

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе больше всех влиял на игру своей команды среди футболистов его позиции в минувшем сезоне в 60 сильнейших лигах мира. Об этом свидетельствует данные Международного центра спортивных исследований, который учитывал следующие показатели: игру в воздухе, защиту на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак. Значение индекса Мбаппе составило 92,3.

Топ-10 форвардов, наиболее повлиявших на игру команды в минувшем сезоне:

Килиан Мбаппе («Реал») – 92,3. Виктор Дьёкереш («Спортинг») – 89,2. Гарри Кейн («Бавария») – 89. Маркус Тюрам («Интер») – 86,8. Уго Экитике («Айнтрахт») – 86,8. Хулиан Альварес («Атлетико») – 86,7. Лаутаро Мартинес («Интер») – 86,3. Матео Ретеги («Аталанта») – 85,8. Александер Исак («Ньюкасл») – 85,2. Ромелу Лукаку («Наполи») – 84,3 (аналогичный показатель у Антуана Гризманна из «Атлетико»).

Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: