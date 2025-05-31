Экс-спортдиректор «Барселоны» — о Дембеле: мы очень плохо обращались с этим игроком

Бывший спортивный директор каталонской «Барселон» Роберто Фернандес высказался об экс-вингере сине-гранатовых Усмане Дембеле, который на данный момент выступает за «Пари Сен-Жермен».

— Вас критиковали, когда вы подписывали Дембеле.

— С Усманом у нас не хватило необходимого терпения. Честно говоря, я думаю, что мы очень плохо обращались с этим игроком. К сожалению, я должен сказать это так. Он многого не понимал. Он приехал очень молодым, и заметьте, что я полюбил его ещё два года назад. У него были необычные условия, — приводит слова Фернандеса Sport.es.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл за «ПСЖ» 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 75 млн.