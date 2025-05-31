Отец Марадишвили отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Рубин»

Коба Марадишвили, отец полузащитника московского «Локомотива», выступающего на правах аренды за «Пари НН» Константина Марадишвили, отреагировал на информацию о возможном трансфере игрока в казанский «Рубин».

«Впервые слышу о возможном переходе Константина в «Рубин». Сейчас никакой информации о Косте у меня нет, ничего не знаю. Поэтому сказать точно не могу», — сказал Коба Марадишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне Марадишвили провёл за «Пари НН» два матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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