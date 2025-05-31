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Стало известно, почему «Барселона» окончательно отказалась от покупки Нико Уильямса

Стало известно, почему «Барселона» окончательно отказалась от покупки Нико Уильямса
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«Барселона» больше не намерена предпринимать попыток приобрести нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта окончательно отказался от идеи с покупкой вингера сборной Испании после его нежелания переходить в стан сине-гранатовых минувшим летом. На тот момент Уильямс беспокоился, что «Барселона» не сможет его зарегистрировать.

Подчёркивается, что Лапорте всегда в большей степени нравилась игра нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса. В связи с этим испанский гранд готов приложить усилия, чтобы приобрести колумбийского футболиста.

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