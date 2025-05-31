Стало известно, почему «Барселона» окончательно отказалась от покупки Нико Уильямса

«Барселона» больше не намерена предпринимать попыток приобрести нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта окончательно отказался от идеи с покупкой вингера сборной Испании после его нежелания переходить в стан сине-гранатовых минувшим летом. На тот момент Уильямс беспокоился, что «Барселона» не сможет его зарегистрировать.

Подчёркивается, что Лапорте всегда в большей степени нравилась игра нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса. В связи с этим испанский гранд готов приложить усилия, чтобы приобрести колумбийского футболиста.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: