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Экс-голкипер «Локо» Гильерме — о Сафонове: хочу, чтобы он стал великим вратарём «ПСЖ»

Экс-голкипер «Локо» Гильерме — о Сафонове: хочу, чтобы он стал великим вратарём «ПСЖ»
Матвей Сафонов
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Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

— Следите за Матвеем Сафоновым? Он может выиграть Лигу чемпионов в этом году.
— Это очень классно для нашего футбола. Хочу, чтобы Матвей стал великим вратарём «ПСЖ», у него есть огромный потенциал. Это будет открывать дверь для всех наших русских вратарей в Европу. У нас есть очень много хороших вратарей.

— Он может вытеснить Доннарумму?
— Это огромный конкурент, но я думаю, что клуб брал Матвея не просто так. Думаю, что у «ПСЖ» есть план продать Доннарумму и сделать Матвея номером один.

— Кого ещё выделите из российских вратарей?
— Очень хорошо провёл сезон Агкацев, мне очень нравится Тороп. Латышонок, но у него ещё идёт процесс адаптации, потенциал есть. Ставер, Максименко, который всегда стабильно играет, Лунёв. У нас много хороших ребят, — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и семь отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

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