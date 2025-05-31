«МЮ» может купить форварда «Челси» Николаса Джексона — Football Transfers

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 23-летнему форварду «Челси» Николасу Джексону. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают кандидатуру сенегальского футболиста на случай неудачи с подписанием Виктора Осимхена и Виктора Дьёкереша. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» уже сделал предложение по Джексону, однако лондонский клуб не хочет отпускать нападающего.

В минувшем сезоне Джексон принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: