Генсек РФС Митрофанов: ситуация со стыками — проблема, которую создали «Химки»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации со стыковыми матчами за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Ранее появилась информация, что «Пари Нижний Новгород» может остаться в РПЛ даже в случае поражения в переходных матчах, так как подмосковные «Химки» не получили лицензию РФС-1.

— Считаете ли вы нормальным, что при определённых раскладах поражение в стыковом матче не является гарантией вылета из РПЛ?

— Может быть много условий, при которых что-то может происходить. Идеальная ситуация — когда клубы по спортивному принципу остаются в соревновании, вылетевшие — вылетают, то есть всё решается на футбольном поле. Это идеальная ситуация.

— Но сейчас не такая ситуация.

— Это чья проблема? Это проблема футбольного клуба «Химки», который эту ситуацию создал. Это не проблема регламента, не проблема РПЛ или РФС. Это проблема «Химок», которые взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности. Идеального решения здесь нет. Разве идеальная ситуация, когда клуб по итогам сезона должен был играть стыковые матчи, а потом оказалось, что не должен? Или почему клуб, который точно вылетел, должен получить шанс? И ещё этот шанс дать клубу ФНЛ. При разговоре с представителями РПЛ и ФНЛ их позиции могут быть разными. Эта ситуация ненормальная. Таких ситуаций не должно быть, но, как мы видим, такое возможно.

У нас есть конкретный клуб, который по спортивному принципу сохранил прописку в РПЛ, но не принимает участия. Если «Химки» 12-е, то почему надо считать, что они заняли 16-е место. Нет, они 12-е. Завтра «Химки» закроют все просрочки, а CAS скажет: «Дайте им лицензию, пусть играют». Мы отвечаем за то, чтобы всё было правильно. Наша задача — всё сделать прозрачно и максимально честно. Ситуация действительно неправильная. Нас подвели. Было бы лучше, если бы «Химки» снялись по ходу сезона? Нет. Было бы ещё хуже, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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