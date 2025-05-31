Сергей Песьяков оценил шансы «Ростова» на трофей в Суперфинале Кубка России

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о шансах команды победить в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра состоится 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Рад за ребят, персонал и тренерский штаб. Буду болеть за «Ростов» в финале. Это одна кубковая игра. Шансы оценил бы 50 на 50. «Ростов» уже не раз подтвердил, что в одной игре можно обыграть кого угодно.

Если бы «Ростов» играл с условным «Тоттенхэмом», то из десяти игр, наверное, девять «залил» точно. Но одну бы зацепился и выиграл по пенальти. Мы говорим про кубковую историю. Здесь возможно всё», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самые титулованные футбольные клубы России: