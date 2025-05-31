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Сергей Песьяков оценил шансы «Ростова» на трофей в Суперфинале Кубка России

Сергей Песьяков оценил шансы «Ростова» на трофей в Суперфинале Кубка России
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о шансах команды победить в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра состоится 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рад за ребят, персонал и тренерский штаб. Буду болеть за «Ростов» в финале. Это одна кубковая игра. Шансы оценил бы 50 на 50. «Ростов» уже не раз подтвердил, что в одной игре можно обыграть кого угодно.

Если бы «Ростов» играл с условным «Тоттенхэмом», то из десяти игр, наверное, девять «залил» точно. Но одну бы зацепился и выиграл по пенальти. Мы говорим про кубковую историю. Здесь возможно всё», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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