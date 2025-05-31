Экс-тренер ЦСКА Федотов: за кого болею в финале Кубка России? Буду в нейтральном статусе

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-синие встретятся с «Ростовом». Игра состоится 1 июня.
— Это Кубок, отдельный турнир — здесь нет фаворитов. Понятно, какую серию выдал ЦСКА. Возможно, в этом плане армейцы и являются фаворитами. Но мы видели, как в Германии команда третьего дивизиона [«Арминия»] дошла до финала и только там уступила. Поэтому Кубок — всегда 50 на 50. Здесь любая команда готова показать свой максимум и победить.
— За кого будете болеть?
— Буду в нейтральном статусе — за красивый результативный футбол, — приводит слова Федотова Sport24.
Российский специалист был уволен из ЦСКА в июне минувшего года. Федотов обратился в палату по разрешению споров по причине расторжения контракта с ЦСКА. В августе палата по разрешению споров РФС отказала экс-тренеру красно-синих в компенсации с их стороны. Затем Федотов подал иск к ЦСКА в CAS.
Первый обладатель Кубка УЕФА из России: