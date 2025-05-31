Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер ЦСКА Федотов: за кого болею в финале Кубка России? Буду в нейтральном статусе

Экс-тренер ЦСКА Федотов: за кого болею в финале Кубка России? Буду в нейтральном статусе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-синие встретятся с «Ростовом». Игра состоится 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Это Кубок, отдельный турнир — здесь нет фаворитов. Понятно, какую серию выдал ЦСКА. Возможно, в этом плане армейцы и являются фаворитами. Но мы видели, как в Германии команда третьего дивизиона [«Арминия»] дошла до финала и только там уступила. Поэтому Кубок — всегда 50 на 50. Здесь любая команда готова показать свой максимум и победить.

— За кого будете болеть?
— Буду в нейтральном статусе — за красивый результативный футбол, — приводит слова Федотова Sport24.

Российский специалист был уволен из ЦСКА в июне минувшего года. Федотов обратился в палату по разрешению споров по причине расторжения контракта с ЦСКА. В августе палата по разрешению споров РФС отказала экс-тренеру красно-синих в компенсации с их стороны. Затем Федотов подал иск к ЦСКА в CAS.

Материалы по теме
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android