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Нападающий «Барселоны» интересен трём клубам Ла Лиги — Санчес

Нападающий «Барселоны» интересен трём клубам Ла Лиги — Санчес
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«Барселона» рассмотрит вариант с уходом из клуба 23-летнего нападающего Пау Виктора грядущим летом. Об этом сообщает журналист Адриан Санчес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес к испанскому футболисту проявляют «Севилья», «Жирона» и «Валенсия».

Руководство сине-гранатовых высоко оценивает талант Виктора, поэтому предпочитает отдать его в аренду или продать с правом обратного выкупа на выгодных для каталонского клуба условиях.

Нападающий перешёл в «Барселону» из «Жироны» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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