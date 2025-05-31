«МЮ» видит в игроке «Спортинга» замену для Фернандеша, интересующего «Аль-Хиляль» — A Bola

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 26-летнего полузащитника «Спортинга» Педру Гонсалвеша в качестве замены для хавбека Бруну Фернандеша на случай его ухода из клуба, о чём сообщает A Bola. Ранее СМИ отмечали активный интерес «Аль-Хиляля» к 30-летнему футболисту.

По информации источника, лиссабонский клуб готов продать Гонсалвеша за сумму в размере € 80 млн, которая указана в контракте игрока в качестве отступных.

В минувшем сезоне Гонсалвеш принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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