Защитник «Баварии» Дэвис рассказал, когда вернётся к тренировкам с командой

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, когда он вернётся к тренировкам с мюнхенской командой. Игрок сборной Канады восстанавливается от надрыва крестообразной связки колена.

«Надеюсь, в ноябре. Таков план», — приводит слова Дэвиса Bild.

В прошедшем сезоне Дэвис провёл за «Баварию» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 50 млн.