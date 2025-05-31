Кристиан Нобоа сообщил, что поддержит «Ростов» в Суперфинале Кубка России в «Лужниках»

Экс-полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа хочет, чтобы его бывшая команда победила в Суперфинале Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Матч между клубами состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ростову» будет тяжело в матче с ЦСКА. Это финал — неизвестно, кто выиграет. Кто допустит меньше ошибок, тот и заберёт трофей. Я, конечно, очень хочу, чтобы победил «Ростов». Провёл прекрасное время там. Буду поддерживать команду в «Лужниках» 1 июня», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Нобоа выступал в составе «Ростова» с 2015 по 2017 год.

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