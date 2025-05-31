Кристиан Нобоа сообщил, что поддержит «Ростов» в Суперфинале Кубка России в «Лужниках»
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Экс-полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа хочет, чтобы его бывшая команда победила в Суперфинале Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Матч между клубами состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ростову» будет тяжело в матче с ЦСКА. Это финал — неизвестно, кто выиграет. Кто допустит меньше ошибок, тот и заберёт трофей. Я, конечно, очень хочу, чтобы победил «Ростов». Провёл прекрасное время там. Буду поддерживать команду в «Лужниках» 1 июня», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Нобоа выступал в составе «Ростова» с 2015 по 2017 год.
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