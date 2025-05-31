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Стало известно преимущество «МЮ» перед «Арсеналом» в борьбе за форварда Шешко

Стало известно преимущество «МЮ» перед «Арсеналом» в борьбе за форварда Шешко
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«Манчестер Юнайтед» способен опередить «Арсенал» в борьбе за подписание 22-летнего форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко ввиду работы в клубе Кристофера Вивелла, являющегося его директором по скаутингу. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк для Caught Offside.

Подчёркивается, что Вивелл знаком со словенским нападающим, поскольку именно он привёл футболиста в «Зальцбург» в возрасте 16 лет и помог ему раскрыть свой талант. Трансфер Шешко может обойтись заинтересованным клубам как минимум в € 70 млн.

Шешко выступал в составе «Зальцбурга» с 2019 по 2023 год, когда перешёл в «Лейпциг». Вивелл работал директором скаутского отдела австрийского клуба с 2015 по 2020 год.

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