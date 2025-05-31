CIES: Салах — наиболее влияющий на игру своей команды вингер, Ямаль — на втором месте
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах является футболистом этой позиции, который больше всех влиял на игру своей команды в минувшем сезоне в 60 сильнейших лигах мира, о чём сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES). Он учитывал следующие показатели: игру в воздухе, защиту на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак. Значение индекса египетского футболиста составило 100.
Топ-10 вингеров, наиболее повлиявших на игру команды в минувшем сезоне:
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 100.
- Ламин Ямаль («Барселона») – 99,6.
- Майкл Олисе («Бавария») – 98,1.
- Рафинья («Барселона») – 93,2.
- Луис Диас («Ливерпуль») – 91,4.
- Морган Роджерс («Астон Вилла») – 91,3.
- Брайан Мбемо («Брентфорд») – 90,8.
- Брэдли Баркола («ПСЖ») – 90,5.
- Усман Дембеле («ПСЖ») – 88,8.
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 88,2.
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