CIES: Салах — наиболее влияющий на игру своей команды вингер, Ямаль — на втором месте

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах является футболистом этой позиции, который больше всех влиял на игру своей команды в минувшем сезоне в 60 сильнейших лигах мира, о чём сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES). Он учитывал следующие показатели: игру в воздухе, защиту на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак. Значение индекса египетского футболиста составило 100.

Топ-10 вингеров, наиболее повлиявших на игру команды в минувшем сезоне:

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 100. Ламин Ямаль («Барселона») – 99,6. Майкл Олисе («Бавария») – 98,1. Рафинья («Барселона») – 93,2. Луис Диас («Ливерпуль») – 91,4. Морган Роджерс («Астон Вилла») – 91,3. Брайан Мбемо («Брентфорд») – 90,8. Брэдли Баркола («ПСЖ») – 90,5. Усман Дембеле («ПСЖ») – 88,8. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 88,2.

Рекорды «Ливерпуля»: