Экс-голкипер «Интера» Фрей: говорят, Сафонов — хороший вратарь, всего наилучшего ему

Бывший голкипер «Интера» Себастьен Фрей высказался о вратаре «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

— Знаете ли вы российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова?

— Только имя. Но говорят, что он хороший вратарь, поэтому я желаю ему всего наилучшего в международной карьере, — сказал Фрей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и семь отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.