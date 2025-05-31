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«Челси» — лидер в борьбе за Экитике, «Айнтрахт» оценивает игрока в € 100 млн — Фальк

«Челси» — лидер в борьбе за Экитике, «Айнтрахт» оценивает игрока в € 100 млн — Фальк
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«Челси» лидирует в переговорах с «Айнтрахтом» по подписанию 22-летнего форварда Уго Экитике. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк для Caught Offside.

По информации источника, основным конкурентом лондонского клуба в борьбе за подписание французского футболиста является «Ливерпуль», ранее из данной гонки выбыл «Арсенал». Подчёркивается, что франкфуртский клуб установил цену на 22-летнего нападающего в размере € 100 млн.

В минувшем сезоне Экитике принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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