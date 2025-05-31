В РФС сообщили, что «Алания» дала финансовые гарантии на участие в следующем сезоне

Руководитель департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Роман Дьяков рассказал, что владикавказская «Алания» предоставила финансовые гарантии на участие в следующем сезоне.

«Алания» дала финансовые гарантии участия в следующем сезоне», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам сезона Первой лиги владикавказская «Алания» финишировала на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице и вылетела во Вторую лигу. Команда из Северной Осетии является чемпионом России 1995 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов 1992 и 1996 годов и финалистом Кубка России сезона-2010/2011.