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Генсек РФС Митрофанов рассказал, кто препятствует снятию санкций с российского футбола

Генсек РФС Митрофанов рассказал, кто препятствует снятию санкций с российского футбола
Максим Митрофанов
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, кто препятствует снятию санкций с российского футбола.

«Наиболее активно против нашего возвращения выступает Украина. Какой-то особой динамики [в изменении позиции европейских стран] нет. Против — немного», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

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