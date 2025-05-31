Александр Рязанцев ответил, кого считает фаворитом финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.

«Считаю, что с небольшим преимуществом фаворит в финале Лиги чемпионов — «Интер». Это более опытная команда с составом, который лучше подходит для финала такого турнира. Но мы все понимаем, что это всего одна игра, и никто с точностью и уверенностью не может сказать, кто одержит в ней победу», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.