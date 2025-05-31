Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» объявил об уходе из клуба четырёх футболистов

«Тоттенхэм» объявил об уходе из клуба четырёх футболистов
Комментарии

«Тоттенхэм» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил об уходе из клуба вратарей Фрейзера Форстера и Элфи Уайтмена, защитника Серхио Регилона и нападающего Тимо Вернера.

«Мы можем подтвердить, что Фрейзер Форстер, Серхио Регилон и Элфи Уайтмен покидают клуб в связи с истечением их контрактов, а Тимо Вернер покидает клуб по окончании срока аренды.

Спасибо вам за вашу работу и желаем всего наилучшего в будущем, ребята», — написано в заявлении клуба.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «шпоры» набрали 38 очков и заняли 17-е место. Лондонский клуб выиграл Лигу Европы.

Материалы по теме
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android