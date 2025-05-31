«Тоттенхэм» объявил об уходе из клуба четырёх футболистов

«Тоттенхэм» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил об уходе из клуба вратарей Фрейзера Форстера и Элфи Уайтмена, защитника Серхио Регилона и нападающего Тимо Вернера.

«Мы можем подтвердить, что Фрейзер Форстер, Серхио Регилон и Элфи Уайтмен покидают клуб в связи с истечением их контрактов, а Тимо Вернер покидает клуб по окончании срока аренды.

Спасибо вам за вашу работу и желаем всего наилучшего в будущем, ребята», — написано в заявлении клуба.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «шпоры» набрали 38 очков и заняли 17-е место. Лондонский клуб выиграл Лигу Европы.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: