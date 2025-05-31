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Пари Сен-Жермен — Интернационале. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Павел Погребняк назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Павел Погребняк назвал фаворита финала Лиги чемпионов
Павел Погребняк
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Бывший нападающий английского «Фулхэма», немецкого «Штутгарта» и сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворит — Париж: первое место в чемпионате, Кубок Франции, эмоции, страсть — всё при них сейчас. Хорошая, самая сильная команда на данный момент и по составу, как сказал Луис Энрике, плюс они уже давно заточены на победу в Лиге чемпионов, и вот день настал. У Парижа креатива побольше, чем у «Интера»: и Хвича Кварацхелия, и Брэдли Баркола, и Усман Дембеле — индивидуально сильные футболисты», — приводит слова Погребняка «РБК Спорт».

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