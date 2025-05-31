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Владелец «ПСЖ» не прилетит в Мюнхен на финал Лиги чемпионов с «Интером» — RMC Sport

Владелец «ПСЖ» не прилетит в Мюнхен на финал Лиги чемпионов с «Интером» — RMC Sport
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Владелец французского «Пари Сен-Жермен» Тамим бен Хамад Аль Тани не посетит мюнхенский финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с итальянским «Интером». Об этом сообщает RMC Sport. Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, владелец «ПСЖ» не должен присутствовать в Мюнхене на финале ЛЧ из-за других мероприятий, запланированных им в этот день. Отмечается, что Тамим бен Хамад Аль Тани регулярно посещает домашние матчи парижан на «Парк де Пренс».

Обладателем ЛЧ сезона-2023/2024 является мадридский «Реал», который в финальном матче обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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