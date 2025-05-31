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Стало известно, кого может купить «Байер» для замены Вирца, близкого к «Ливерпулю»

Стало известно, кого может купить «Байер» для замены Вирца, близкого к «Ливерпулю»
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«Байер» рассматривает вариант со сменой игровой модели после возможного ухода полузащитника Флориана Вирца, интересующего «Ливерпуль». В связи с этим «фармацевты» хотят приобрести нападающего и игрока центра поля. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, леверкузенский клуб следит за хавбеком «Лиона» Райаном Шерки, однако на текущий момент в борьбе за французского футболиста лидирует «Манчестер Сити».

Также немецкая команда рассматривает вариант с подписанием нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, с котором новый главный тренер Эрик тен Хаг работал в «Аяксе» и в стане «красных дьяволов».

Ранее СМИ сообщали, что «Ливерпуль» предложил «Байеру» до € 130 млн за подписание Вирца.

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