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Тренер ЦСКА Николич высказался о матче Суперфинала Кубка России с «Ростовом»

Тренер ЦСКА Николич высказался о матче Суперфинала Кубка России с «Ростовом»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом», который состоится 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это финал, одна игра — самая главная. Все живы и готовятся. Мы одна команда, которая не вылетела в этом году. Сейчас мы играем Суперфинал. Должны показать, что заслуживаем трофей. У нас есть уверенность в своих силах. С уважением относимся к сопернику», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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