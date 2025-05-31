Тренер ЦСКА Николич высказался о матче Суперфинала Кубка России с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом», который состоится 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это финал, одна игра — самая главная. Все живы и готовятся. Мы одна команда, которая не вылетела в этом году. Сейчас мы играем Суперфинал. Должны показать, что заслуживаем трофей. У нас есть уверенность в своих силах. С уважением относимся к сопернику», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: