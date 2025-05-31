В ЦСКА отреагировали на солд-аут на Суперфинале Кубка России в «Лужниках»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об аншлаге на предстоящем Суперфинале Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт в московских «Лужниках».

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«Мы видели большое количество комментариев болельщиков, которые раздосадованы отсутствием билетов. Мы сами как организаторы проводили матчи. Не хотим говорить за РФС. Мы понимаем их задачи. Знаем, что новых массовых продаж не планируется. Хочется, чтобы болельщики были аккуратны. Одно дело заплатить чуть больше, а другое — попасть в мошеннические схемы. Надеемся, что завтра будет полный стадион», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.