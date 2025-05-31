Николич: командный просмотр ЛЧ? Без шансов, ЦСКА готовится к Суперфиналу Кубка России

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил, будет ли его команда смотреть финальный матч Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 31 мая. В воскресенье, 1 июня, красно-синие встретятся с «Ростовом» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

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— Будет просмотр финала Лиги чемпионов?

— Посмотреть игру вместе? Без шансов. Готовимся к Суперфиналу как угодно: кто-то будет на процедурах или спать», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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