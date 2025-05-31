Главный тренер ЦСКА Николич ответил, есть ли у него ритуал перед важными матчами

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, есть ли у него ритуал перед важными матчами. В воскресенье, 1 июня, армейцы сыграют с «Ростовом» в Суперфинале Кубка России сезона-2024/2025. Игра пройдёт в московских «Лужниках».

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— Есть ли у вас ритуал?

— Я не суеверный человек. Я, наоборот, верующий. В прошлом клубе я здесь жил, проводил теорию. Была победа в Кубке с «Локомотивом». Нужно правильно готовиться и уважать соперника. Нет другого спортивного соревнования, которое будет вызывать такое внимание, как завтра, — передаёт слова Марко Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.