Главный тренер ЦСКА Николич ответил, есть ли у него ритуал перед важными матчами
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, есть ли у него ритуал перед важными матчами. В воскресенье, 1 июня, армейцы сыграют с «Ростовом» в Суперфинале Кубка России сезона-2024/2025. Игра пройдёт в московских «Лужниках».
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Есть ли у вас ритуал?
— Я не суеверный человек. Я, наоборот, верующий. В прошлом клубе я здесь жил, проводил теорию. Была победа в Кубке с «Локомотивом». Нужно правильно готовиться и уважать соперника. Нет другого спортивного соревнования, которое будет вызывать такое внимание, как завтра, — передаёт слова Марко Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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