Главный тренер ЦСКА Николич не стал раскрывать, сыграет ли Акинфеев в Суперфинале КР

Главный тренер ЦСКА Марко Николич не стал рассказывать, кто из вратарей красно-синих сыграет в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом», который состоится 1 июня.
— Кто сыграет в воротах? Акинфеев или Тороп?
— Вы можете делать любые выводы. Я вам состав не скажу сегодня, — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Его ассистентами станут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретёшкин. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.
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