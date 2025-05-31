Главный тренер ЦСКА Николич не стал раскрывать, сыграет ли Акинфеев в Суперфинале КР

Главный тренер ЦСКА Марко Николич не стал рассказывать, кто из вратарей красно-синих сыграет в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом», который состоится 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Кто сыграет в воротах? Акинфеев или Тороп?

— Вы можете делать любые выводы. Я вам состав не скажу сегодня, — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Его ассистентами станут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретёшкин. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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