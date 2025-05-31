Акинфеев: молодые игроки ЦСКА должны осознавать, что Суперфинал Кубка — самый главный матч

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт в московских «Лужниках».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Никаких наставлений молодёжи не могу давать. Они должны осознавать, что это самый главный матч для них на данный момент. «Ростов» — хорошая и сбалансированная команда. Но нельзя смотреть по чемпионату. Завтра всё будет по-другому», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив», который завоевал данный трофей девять раз. В сезоне-2023/2024 обладателем Кубка страны стал санкт-петербургский «Зенит», который в финальном матче обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).