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Акинфеев: молодые игроки ЦСКА должны осознавать, что Суперфинал Кубка — самый главный матч

Акинфеев: молодые игроки ЦСКА должны осознавать, что Суперфинал Кубка — самый главный матч
Игорь Акинфеев
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт в московских «Лужниках».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никаких наставлений молодёжи не могу давать. Они должны осознавать, что это самый главный матч для них на данный момент. «Ростов» — хорошая и сбалансированная команда. Но нельзя смотреть по чемпионату. Завтра всё будет по-другому», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив», который завоевал данный трофей девять раз. В сезоне-2023/2024 обладателем Кубка страны стал санкт-петербургский «Зенит», который в финальном матче обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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