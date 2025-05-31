Шикунов: матч с ЦСКА — последний для этого «Ростова», Осипенко и Комличенко пора уходить

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся ЦСКА и «Ростов». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» (Москва).

«Мы понимаем, что ЦСКА — команда другого уровня и масштаба, но в финале может произойти что угодно. Мы помним, что в 2014 году перед матчем Кубка России у «Краснодара» было преимущество по всем компонентам, но финал есть финал. В итоге выиграл «Ростов».

Конечно, предстоящий Суперфинал Кубка России станет последним для этого состава «Ростова». Дальше будет много трансферов — уйдут все лидеры. Команда точно изменится к следующему сезону. Осипенко, Комличенко и другие многое отдали ростовскому футболу, им пора уходить. Им большое спасибо», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.