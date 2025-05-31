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Экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал минусы РПЛ сезона-2024/2025

Экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал минусы РПЛ сезона-2024/2025
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Бывший тренер ЦСКА, «Сочи» и «Оренбурга» Владимир Федотов оценил минувший сезон Российской Премьер-Лиги.

«Сезон РПЛ запомнился хорошей и непредсказуемой концовкой. Было хорошее соперничество между несколькими клубами за чемпионство. Мы увидели смену чемпиона — «Краснодар» заслужил это своей игрой и отношением. У них было единение и огромное желание сделать нечто ценное.

Из минусов — расслоение в таблице на первую шестёрку и всех остальных. Класс первых шести клубов был значительно выше, и мы не увидели ни одной команды, которая смогла бы разбить эту гегемонию. Не очень приятный момент, что остальные клубы не сумели навязать борьбу и ещё больше закрутить интригу в таблице. Но это было предсказуемо», — приводит слова Федотова Sport24.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Краснодар» стал чемпионом, набрав 67 очков в 30 турах. «Рубин», завершивший сезон на седьмой строчке, отстал от «Локомотива» с шестого места на восемь очков.

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