Батраков: если бы позвонили из «Барселоны», то хоть пешком туда пошёл бы

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопросы о своём любимом футболисте, а также о клубе, в который он мечтает перейти.
– Кто твой любимый футболист?
– [Лионель] Месси. [Криштиану] Роналду тоже заслуживает уважения, он большой профессионал.
– Ты внедрял какие‑то их приёмы в свою игру?
– Пытался. Что‑то получалось, что‑то нет. Пересматривал гол Месси в ворота «Баварии», когда он уложил на газон защитника. Это круто.
– Какой футболист вдохновлял, кроме Месси и Роналду?
– [Уэйн] Руни. Его гол через себя очень сильно вдохновил.
– В какой клуб ты мечтал бы перейти?
– В «Барселону». Туда, если бы позвонили, хоть пешком бы пошёл, — передаёт слова Батракова корреспондент «Матч ТВ».
В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
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