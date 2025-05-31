Чанов: если бы ЦСКА выиграл РПЛ, в финале Кубка можно было бы рискнуть и дать шанс Торопу

Экс-тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся ЦСКА и «Ростов». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, начало — в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» (Москва).

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«В Кубке всегда играл Слава Тороп, но в финале с «Краснодаром» двухлетней давности был Акинфеев. Финал — это отдельная игра, и здесь, как по мне, должен играть Игорь. Он придаёт уверенности защите и всей команде. Тороп растёт и играет здорово. Согласен, что для прогресса молодым игрокам нужны и такие важные матчи.

Если бы ЦСКА выиграл чемпионат, можно было бы рискнуть и дать сыграть Славе. Но этот финал для ЦСКА слишком важен. Выйдет Акинфеев — мы все порадуемся, если всё-таки Тороп — тоже пожелаем удачи», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.