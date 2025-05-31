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Батраков назвал Роналду человеком, который мотивирует его

Батраков назвал Роналду человеком, который мотивирует его
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Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков ответил, кто из популярных людей его мотивирует.

— Кто мотивирует из популярных людей?
– Если посмотреть социальные сети Криштиану Роналду, он всегда работает. Он мотивирует, — передаёт слова Батракова корреспондент «Матч ТВ».

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в минувшем сезоне принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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