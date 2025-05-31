Батраков назвал Роналду человеком, который мотивирует его

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков ответил, кто из популярных людей его мотивирует.

— Кто мотивирует из популярных людей?

– Если посмотреть социальные сети Криштиану Роналду, он всегда работает. Он мотивирует, — передаёт слова Батракова корреспондент «Матч ТВ».

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в минувшем сезоне принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду: