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Артём Дзюба описал свой идеальный день во время сезона

Артём Дзюба описал свой идеальный день во время сезона
Артём Дзюба
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба описал свой идеальный день во время игрового сезона.

«Я могу встать в любое время. Хоть в 13, хоть в 14. Могу спать мало, могу много. Но если это день с тренировкой, то я себя выдрессировал. Я стараюсь до 11 уснуть и в восемь-девять проснуться. Я не завтракаю. Хотя все говорят, что надо. Но я стараюсь побольше поспать. Попить кофе? Нет, без кофе. Я против кофе в принципе. Горячую водичку пью. Мне в последнее время родители говорят: «Сынок, как проснулся, надо горячую водичку». Они в журналах вычитали.

Тренируюсь с 11 до 14-15. Дальше обедаю очень плотно. Такой завтрак-обед. Я взвешиваюсь после тренировки и потом думаю, что могу себе позволить. Могу полезно покушать, могу и бургер какой-то. По привычке я каждый день взвешиваюсь. И вообще стараюсь очень следить за собой. Чем больше рост и возраст, тем сложнее. И вечером засыпаю и думаю о «Макдональдсе» часто. Вот бы бургер или картошку фри. Но после 18-19 я стараюсь не есть. И получается такое интервальное голодание», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

В прошедшем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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